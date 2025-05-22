Сушинский о Радулове в СКА: «Как он с Ротенбергом будет взаимодействовать? Не знаю, что их ждет. Думали, Кузнецов поможет клубу – не получилось»

Максим Сушинский отреагировал на слухи о переходе Александра Радулова в СКА.

Ранее появилась информация , что нападающий «Локомотива » перейдет в СКА и уже достиг предварительной договоренности с петербургским клубом.

«Не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом , если попадет в СКА. Не знаю, что их ждет. Об этом можно будет сказать только в конце сезона.

Все думали, что Кузнецов поможет СКА , но у него этого не получилось. Как сложится история с Радуловым, тоже неясно», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.