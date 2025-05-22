Сушинский о Радулове в СКА: «Как он с Ротенбергом будет взаимодействовать? Не знаю, что их ждет. Думали, Кузнецов поможет клубу – не получилось»
Максим Сушинский отреагировал на слухи о переходе Александра Радулова в СКА.
Ранее появилась информация, что нападающий «Локомотива» перейдет в СКА и уже достиг предварительной договоренности с петербургским клубом.
«Не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадет в СКА. Не знаю, что их ждет. Об этом можно будет сказать только в конце сезона.
Все думали, что Кузнецов поможет СКА, но у него этого не получилось. Как сложится история с Радуловым, тоже неясно», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
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