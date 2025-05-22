Радулов о переходе в СКА: «Что за чушь? Я ничего не подписывал. Праздную победу «Локомотива» в Кубке Гагарина, ни о чем другом не думаю!»
Александр Радулов опроверг слухи о переходе в СКА из «Локомотива».
Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее появилась информация, что Радулов перейдет в СКА и уже достиг предварительной договоренности с петербургским клубом.
– Правда ли, что вы подписали контракт со СКА на следующий сезон?
– Я ничего не подписывал. Что за чушь? Это полная ерунда. Вы же видите, что я сейчас праздную победу в Кубке Гагарина с «Локомотивом». И ни о чем другом не думаю! – сказал нападающий ярославского клуба.
Радулов признан MVP Кубка Гагарина. У форварда «Локомотива» 16 (7+9) очков в 21 матче
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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