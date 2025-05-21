Радулов перейдет в СКА. Форвард «Локомотива» достиг предварительной договоренности с петербуржцами («СЭ»)
Александр Радулов перейдет в СКА.
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Локомотива» достиг предварительной договоренности о переходе в петербургский клуб.
В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Радулов провел 60 игр и набрал 34 (18+16) очка. 38-летний хоккеист также был признан MVP Кубка Гагарина, набрав 16 (7+9) очков в 21 матче плей-офф.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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