Мозякин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Триумф города, где я родился и начал карьеру. Горжусь вами, парни! Пусть это станет началом новой великой эпохи»

Сергей Мозякин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

В среду ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» 4-1 в финальной серии.

«Это не просто победа, это – возвращение легенды, триумф города, где я родился и начал свою карьеру. Это праздник для всей Ярославской земли!

Пусть этот кубок станет началом новой великой эпохи. Горжусь вами, парни!» – написал Сергей Мозякин .