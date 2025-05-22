Мозякин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «Триумф города, где я родился и начал карьеру. Горжусь вами, парни! Пусть это станет началом новой великой эпохи»
Сергей Мозякин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
В среду ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» 4-1 в финальной серии.
«Это не просто победа, это – возвращение легенды, триумф города, где я родился и начал свою карьеру. Это праздник для всей Ярославской земли!
Пусть этот кубок станет началом новой великой эпохи. Горжусь вами, парни!» – написал Сергей Мозякин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Сергея Мозякина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости