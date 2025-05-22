«Трактор» не смог вылететь из Ярославля из-за задержек рейсов и отправился в Москву на автобусе

«Трактор» не смог вылететь из Ярославля и поехал в Москву на автобусе.

В среду челябинский клуб на выезде проиграл «Локомотиву » (1:2 ОТ, 1-4) в 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

В четверг Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в трех столичных аэропортах задерживаются более 160 рейсов из-за угрозы от беспилотников.

«Команда пока не может вылететь из Ярославля из-за запрета на полеты. Ждем разрешение уже около двух часов, команда находится в гостинице», – заявили в пресс-службе челябинского клуба.

Кроме того, источник сообщил, что игроки и персонал «Трактора » отправились в Москву на автобусе.