«Трактор» не смог вылететь из Ярославля из-за задержек рейсов и отправился в Москву на автобусе
«Трактор» не смог вылететь из Ярославля и поехал в Москву на автобусе.
В среду челябинский клуб на выезде проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ, 1-4) в 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
В четверг Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в трех столичных аэропортах задерживаются более 160 рейсов из-за угрозы от беспилотников.
«Команда пока не может вылететь из Ярославля из-за запрета на полеты. Ждем разрешение уже около двух часов, команда находится в гостинице», – заявили в пресс-службе челябинского клуба.
Кроме того, источник сообщил, что игроки и персонал «Трактора» отправились в Москву на автобусе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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