Терещенко о «Тракторе»: «Пример Гру показывает, что КХЛ нужны иностранные тренеры. Никто не думал, что клуб доберется так далеко в плей-офф»

Алексей Терещенко положительно оценил работу Бенуа Гру в «Тракторе».

Челябинский клуб под руководством канадского специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву » 1-4 в серии.

«Бенуа Гру – молодец, создал отличную команду с интересной игрой. Никто не думал, что «Трактор » доберется так далеко. Большую работу проделал и Алексей Волков на посту генерального менеджера.

Пример Гру говорит о том, что КХЛ однозначно нужны и иностранные тренеры тоже», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Баландин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Рад, что российский тренер взял трофей. Никитин обыграл канадцев Буше и Гру, это говорит, что у нас специалисты не хуже иностранных»