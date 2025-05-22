Терещенко о «Тракторе»: «Пример Гру показывает, что КХЛ нужны иностранные тренеры. Никто не думал, что клуб доберется так далеко в плей-офф»
Алексей Терещенко положительно оценил работу Бенуа Гру в «Тракторе».
Челябинский клуб под руководством канадского специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» 1-4 в серии.
«Бенуа Гру – молодец, создал отличную команду с интересной игрой. Никто не думал, что «Трактор» доберется так далеко. Большую работу проделал и Алексей Волков на посту генерального менеджера.
Пример Гру говорит о том, что КХЛ однозначно нужны и иностранные тренеры тоже», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Баландин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Рад, что российский тренер взял трофей. Никитин обыграл канадцев Буше и Гру, это говорит, что у нас специалисты не хуже иностранных»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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