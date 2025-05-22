Дюшен о 6:3 с «Эдмонтоном»: «Отличный камбэк – лучшее чувство, но оно недолговечно. «Ойлерс» опасны, Макдэвид и Драйзайтль потрясающе играли»
Первый матч финала Западной конференции завершился победой «Старс» со счетом 6:3. После двух периодов команда из Техаса уступала 1:3.
«Победа – это лучшее чувство в это время года, но оно недолговечно. И поражения тоже недолговечны. Это был отличный камбэк.
Приятно, когда ты побеждаешь, не показывая лучшей игры, но мы хотим быть лучше в следующем матче. «Эдмонтон» – опасная команда, и временами вы это видели.
Возможно, где-то мы действовали слишком пассивно, но трудно не быть пассивными, когда у соперника есть настолько талантливые хоккеисты, которые несутся на тебя на полной скорости.
Макдэвид и Драйзайтль играли просто потрясающе, но, в конце концов, вы забираете матч, убегаете и жадно хотите выиграть обе домашние встречи», – сказал форвард «Далласа» Мэтт Дюшен.