Радулов о том, готов ли остаться в Ярославле: «Да. Я очень счастлив за всех ребят, за «Локомотив» и город, что мы стали чемпионами»

Александр Радулов заявил, что готов продолжать карьеру в Ярославле.

Вчера нападающий «Локомотива» был признан MVP Кубка Гагарина. Ярославский клуб выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).

– Какой момент по ходу сезона был для вас самым сложным? Вы угадали с командой, когда ушли из «Ак Барса». И вы сделали этот «Локомотив» сильнее.

– Тяжело сейчас сказать. Каждая серия плей-офф была сложной. И даже предсезонка! Все в совокупности. Потому что ожидания от нас были изначально высокими.

И я очень счастлив за всех ребят, за клуб и город, что мы стали чемпионами. Это жизнь, это история!

– Вы готовы продолжать карьеру еще год, два, три?

– Посмотрим, что будет. Пока загадывать трудно.

– А готовы остаться в Ярославле?

– Да, – сказал нападающий «Локомотива» Александр Радулов .

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