Радулов о том, готов ли остаться в Ярославле: «Да. Я очень счастлив за всех ребят, за «Локомотив» и город, что мы стали чемпионами»
Вчера нападающий «Локомотива» был признан MVP Кубка Гагарина. Ярославский клуб выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).
– Какой момент по ходу сезона был для вас самым сложным? Вы угадали с командой, когда ушли из «Ак Барса». И вы сделали этот «Локомотив» сильнее.
– Тяжело сейчас сказать. Каждая серия плей-офф была сложной. И даже предсезонка! Все в совокупности. Потому что ожидания от нас были изначально высокими.
И я очень счастлив за всех ребят, за клуб и город, что мы стали чемпионами. Это жизнь, это история!
– Вы готовы продолжать карьеру еще год, два, три?
– Посмотрим, что будет. Пока загадывать трудно.
– А готовы остаться в Ярославле?
– Да, – сказал нападающий «Локомотива» Александр Радулов.
Радулов о переходе в СКА: «Что за чушь? Я ничего не подписывал. Праздную победу «Локомотива» в Кубке Гагарина, ни о чем другом не думаю!»
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