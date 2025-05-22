Радулов о критике игры «Локомотива»: «Без журналистов было бы скучно! Я вас люблю. Вы нас критикуете, заставляете выходить на лед, выжимая из себя максимум»

Александр Радулов отреагировал на критику стиля хоккея «Локомотива».

Команда тренера Игоря Никитина выиграла Кубок Гагарина, обыграв «Трактор» (4-1) в финальной серии. Радулов был признан самым ценным хоккеистом этого плей-офф КХЛ.

– Как ты реагировал, когда некоторые журналисты критиковали «Локомотив» за скучную игру?

– Да никак не реагировал! Господи, без вас было бы скучно! Я вас тоже люблю.

Мы все делаем одно дело. Вы нас критикуете, заставляете нас выходить на лед, выжимая из себя максимум. И даже больше. Я считаю, это здорово!

У каждого – свое мнение, и вместе мы играем в хоккей. Это самое главное! – сказал нападающий «Локомотива » Александр Радулов .

Радулов – невероятный сгусток энергии! В 38 лет выиграл второй Кубок Гагарина