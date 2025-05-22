Вячеслав Фетисов: «Локомотив» – самый стабильный клуб последних лет. Уверенно шли к победе, у них хоккейный регион»
Ярославский клуб впервые стал обладателем трофея. В финальной серии «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1.
«Поздравляю ярославцев с победой. «Локомотив» – самый стабильный клуб последних лет. Уверенно шли к победе.
У них хоккейный регион, так что для всех это праздник. Молодцы!
От тренера зависит многое, но не надо сбрасывать со счетов команду, того же Сашу Радулова. Он лидер «Локомотива». Все у них сработало», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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