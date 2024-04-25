Артур Каюмов поделился эмоциями после чемпионства «Локомотива».

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (4-1) в финальной серии Кубка Гагарина.

– Два года подряд вы играете в финале. Кубок взяли только сейчас. Чем нынешний «Локомотив» сильнее прошлогоднего?

– Саня Радулов пришел.

– Дело, думаю, не только в нем.

– Это больше командная победа. Мы сделали выводы из прошлого года.

– Тяжело не сломаться, когда проиграл в финале 0-4?

– Мы не сломались. Обсудили с ребятами на первом собрании на предсезонке, в чем именно мы уступили. Сделали работу над ошибками и пришли к цели.

– Что чувствуете, когда видите, как тепло вас встречают болельщики?

– До сих пор еще не верится. Пока не понимаю.

– Оцените важность работы Игоря Никитина, который построил чемпионский «Локомотив».

– Он сделал из нас чемпионов – это самое главное, – сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов .