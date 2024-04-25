Каюмов о «Локомотиве»: «Никитин сделал из нас чемпионов. Это больше командная победа – мы сделали выводы»
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (4-1) в финальной серии Кубка Гагарина.
– Два года подряд вы играете в финале. Кубок взяли только сейчас. Чем нынешний «Локомотив» сильнее прошлогоднего?
– Саня Радулов пришел.
– Дело, думаю, не только в нем.
– Это больше командная победа. Мы сделали выводы из прошлого года.
– Тяжело не сломаться, когда проиграл в финале 0-4?
– Мы не сломались. Обсудили с ребятами на первом собрании на предсезонке, в чем именно мы уступили. Сделали работу над ошибками и пришли к цели.
– Что чувствуете, когда видите, как тепло вас встречают болельщики?
– До сих пор еще не верится. Пока не понимаю.
– Оцените важность работы Игоря Никитина, который построил чемпионский «Локомотив».
– Он сделал из нас чемпионов – это самое главное, – сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.