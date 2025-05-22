Вячеслав Быков: «Локомотив» подтвердил свое превосходство в КХЛ. Теперь заслуженный отдых перед походом за вторым Кубком Гагарина»

Вячеслав Быков поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

Ярославский клуб впервые стал обладателем трофея. В финальной серии «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1.

«Безусловно, это заслуженная победа «Локомотива»! К этому успеху команда шла в течение всего сезона, руководством клуба провелась большая работа, которая также отразилась на результате.

Тренерский штаб отлично использовал качества игроков команды и создал боеспособный, чемпионский коллектив. Уделили большое внимание проработке всех деталей, необходимых для достижения цели, лидеры команды превосходно проявили себя в нужные моменты матчей.

После прошлого финала команда провела аналитическую работу, усилила еще больше свою игру и подтвердила свое превосходство в лиге, свои амбиции в этом сезоне.

Завоевать кубок и титул возможно, а подтверждать в каждом следующем сезоне всегда тяжелее! Много претендентов, желающих столкнуть с трона и самим на него взойти. Конкуренция возрастает с каждым сезоном, и подтверждать правообладание Кубком становится все труднее.

Эта победа вдвойне приятнее и радостнее для «Локомотива», его болельщиков и руководителей клуба, с чем я их и хотел бы поздравить! Теперь заслуженный отдых перед походом за вторым Кубком Гагарина», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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