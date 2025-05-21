Правила жизни Игоря Никитина – теперь 2-кратного обладателя Кубка Гагарина

Философия тренера «Локомотива».

В этом блоге Спортс’’ и «Балтика 0 Безалкогольное» рассказывают о тех, кто не просто побеждает, но действует мудро, а еще проявляет уважение и благородство. Ведь эти качества важны не только в спорте, но и при создании хорошего продукта.

Второй эпизод – сборник мыслей тренера «Локомотива» Игоря Никитина: как рассуждает и что советует один из самых авторитетных тренеров нашего хоккея. Теперь дважды обладатель Кубка Гагарина !

Дисциплина

● «Я по жизни достаточно дисциплинированный человек и, естественно, от всех, кто меня окружает, требую того же самого».

● «Дисциплина и система – это разные вещи. Система – это набор каких-то шаблонных действий. Дисциплина – это готовность к работе, к качественному ее выполнению».

Вдохновение

● «Для меня семья и отдушина, и вдохновение – все, что дает мне энергию. Я люблю баню – по-нормальному попариться со всеми процедурами. Это для меня отдых от хоккея и семейных забот».

Работа

● «Я такой человек, что все за счет работы, отношению к работе зарабатывал и не скажу, чтобы я какой-то там лаки-мэн, нет. Поэтому к работе я отношусь очень серьезно».

● «Моя задача – работать и наслаждаться. Я достаточно опытный тренер. Мне дифирамбы или пинки под задницу не нужны».

● «Если моя работа будет сделана правильно, то, прежде всего, я буду честен перед самим собой. Поэтому мне не важно, как оценят эту работу. Я к этому сейчас за счет опыта и пришел».

Философия хоккея

● «Наша философия заключается в том, что мы детально разбираем соперника, но всегда фокусируемся на своей игре. Если контролируешь игру, то можешь использовать его слабые стороны».

● «У нас всем позволено творить и креативить, если есть силы в обороне отрабатывать. Это привилегия больших игроков, которые могут сопоставлять свои возможности. Ты должен быть готов рисковать и отрабатывать».

● «Хоккей – такая же структурная составляющая жизни, как и все остальное. Тактические схемы сейчас пришли в хоккей, но все зависит от разносторонности игрока. Если он обладает высоким хоккейным IQ, если у него хороший уровень индивидуального мастерства, то он подстроится под любую тактическую схему».

● «Сама философия терпеть, быть толерантными к поражениям – не моя».

Награды и результат

● «Все мои кубки – у сына, где-то там стоят. Когда захожу к нему в комнату, только тогда их вижу. Стараюсь вообще не обращать на них внимания».

● [Про Кубок Континента, который «Локомотив» выиграл в регулярке-2024/25]: «Я отношусь к нему как к результату процесса команды. Не переоцениваем, но и не относимся «через губу». Это показатель работы, стабильности, лишь фундамент».

● «Для меня очень важен сам процесс. Не цифры, не регалии, а сам процесс. Если правильно делаешь с позиции тренера определенные вещи, делаешь это честно по отношению к людям и к работе, то получишь результат и благодарность».

● «Результат – это или подтверждение, или небольшой самообман, когда тебе конфетка дается и тебе надо или не надо ее взять. Как ты к этому относишься, умеешь ли ты правильно оценить ситуацию, которая на сегодня складывается».

Неудачи и поражения

● «Полоса черная – вышел ли ты оттуда сильнее, полоса белая – тоже самое – как ты это используешь после победы. Живешь ли ты на лаврах или, проанализировав, понимаешь, что нужно дальше с собой взять, и знаешь, что следующая полоса не обязательно будет белая».

● «Мы и ребятам говорим, что проблема не в ошибке, а в том, как ты на это реагируешь ситуационно. И кто быстро переключается и не повторяет ошибок, тот и развивается».

● «Я не столько люблю выигрывать, сколько ненавижу проигрывать. Проигрыш много энергии высасывает, я очень долго отхожу. [После поражения 0-4 в финальной серии Кубка Гагарина-2024] только через месяц пришел в себя».

Амбиции игроков

● «Я прямо в раздевалке после последнего матча финала [2024 года] сказал: спросите себя, какое у вас ощущение от финала? Все классно, мы в финале? Или то, что обосрались? Если ты уходишь с ощущением, что все хорошо, то на следующий сезон будут проблемы. Должна быть мотивация. Я чувствую, что кто-то был доволен результатом. На фуршете даже поругался. Послал месседж ребятам, что никто не будет праздновать второе место».

● «Если они удовлетворены, что были финалистами – это проблема. Если под ложечкой сосет или сердце потряхивает, то нет».

Образ тренера

● «Вертикаль – это ответственность, завязанная на мне. Последнее слово за мной не потому, что я умнее других, нет, а потому, что я буду отвечать прежде всего перед командой».

● «60 игр, тренировок, каждый день приходится что-то говорить, и у ребят некая броня начинает расти, которую постоянно нужно пробивать».

● «Задача тренера – не распределить кто есть кто, а объединить всех общей целью. И нужны не просто одинаковые требования и отношения. Это не получается – все же фальшь чувствуют. Просто ты пытаешься им найти ту нишу, в которой им комфортно, вовлечь их и быть не просто тренером, а где-то стать старшим товарищем, отцом или начальником».

Шоу-бизнес в хоккее

● «Еще раз повторю: хоккей не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея – это шоу-бизнес. А хоккей – это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить».

● В январе 2023-го Никитин включил в состав на игру против «Металлурга» сына вратаря соперника Василия Кошечкина. Никитин сразу дал понять, что уже само попадание в заявку 18-летнего Максима Майорова было данью заслугам Кошечкина. Но на площадке родственники так и не встретились, за что Никитина раскритиковали в прессе.

Вот его реакция: «Мог ли Майоров выйти на минуту? Это был бы перебор здесь. Ребята пластаются, получают повреждения – это не шоу-бизнес какой-то. Знак уважения был, но дать сыграть – это лишнее, считаю».

● «У меня вообще нет потребности в публичности».

Разница поколений

● «Ребята подходят, спрашивают. Я к такому уже давно пришел: нужно не обсуждать какое это поколение, а понимать, какие они. Ну и повезло – у меня дети такого же возраста, поэтому я погружен, скажем так, в «лайкосы».

● «Я не буду говорить, что мы были лучше или наши родители были лучше. Чтобы доказать подопечному, что ты прав, ты должен быть компетентен. В своей работе мы не используем фразы «А вот в наше время…» – это достаточно постный материал».

● «Бывают моменты, что ты просто думаешь, а нужно ли это сейчас говорить? Тот ли контингент в плане возраста, потому что поколение другое сейчас? Свои мысли приходится перестраивать под нынешнее поколение и разными способами доносить до них».

Стресс

● «Игра – это стресс. И ребята, и все мы находимся в стрессе. И даже под определенной нагрузкой все по-разному на это реагируют, не обязательно кто-то психует – некоторые просто замерзают, некоторые смеяться начинают, кто-то – чесаться. Все по-разному реагируют. И важно – не вводить дальше, держать в таком тонусе».

Мотивация

● «Топ-спортсмены не соревнуются с соперниками – они соревнуются сами с собой. Он с утра встал, хорошо сыграл в прошлый раз. Теперь хочет сыграть еще лучше. Если плохо сыграл, то хочет исправить ошибки и доказать, что две игры подряд не может плохо играть».

● – Бывают такие тренеры, которые соревнуются сами с собой?

– Я соревнуюсь сам с собой.

– Хвалите себя сами иногда?

– Не я. А второй Я начинает хвалить. Но я быстро пресекаю, не люблю это.

● «Я сам по себе человек такой – мне не нужна дополнительная стимуляция».

● «Неудача – это стимул. Вы пока ничего не достигли. Вот таким был наш посыл. Когда внутри есть стержень и горит огонь, то можно говорить и об игровых элементах, и о желании развиваться».

● «Можно заставить работать, но невозможно заставить побеждать».

Психология

● «По большому счету мы тренируем силу воли. А сила воли – это психология, когда человек ежедневно ставит перед собой цель идти вперед. Этому много уделяем внимания. Потому что все остальное – это прикладное. Если у человека, у команды есть стержень, тогда у тебя есть шанс побеждать».

Рутина

● «Я не привязан к каким-то конкретным действиям, шаблонам или приметам. У меня семья, дети иногда приносят какие-то неожиданные домашние дела. Захотел – выпил кофе, почитал новости, поработал, если есть какие-то недоделанные аспекты».

Воспитание детей

● «Детей не воспитывать правильно нужно – с ними нужно просто правильно жить. Это и есть лучшее воспитание. Я это усвоил и пытаюсь перенести дальше».

● «У меня молодого поколения дома четверо. Поэтому они меня учат многим вещам, какие они на данный момент. Пытаюсь соответствовать уровню понимания их философии, потому что она немного другая, подстраиваюсь под это. Они – продукт своего времени».

Спорт

● «Для меня это не только необходимость, но и удовольствие. Мышечную память хоккеиста никуда не деть, я наслаждаюсь тренировками, они прекрасно снимают стресс».

Отдых

● «Один раз какой-то график был тяжелый – честно говоря, подустали. Подумали: «Надо собраться, мяско пожарить, может быть, самогоночки выпить». И включили Нагано – Россия играла, по-моему, с Финляндией», – воспоминания из 1998-го.

● «Моя главная страсть – семья. Когда сезон заканчивается, мы все вместе едем на дачу. Очень нравится ухаживать за вишней, яблоней. После того как провел непростой сезон и устал от города, на природе чувствуешь себя по-другому», – слова из 2008-го, незадолго до окончания карьеры.

● Цитата уже из 2022-го: «Последние лет 7-8 у меня вообще почти не было отпуска. В любой ситуации нужно искать плюсы».

Память о трагедии «Локомотива» в 2011-м

● «Когда мы пришли сюда, мы, наоборот, постарались ребят приучать: «Вас не должны с кем-то сравнивать, вас должны воспринимать такими, какие вы есть. Будьте честными просто. И это будет самая большая дань уважения к тем ребятам, которые ушли».

● «После того, как в первой игре [плей-офф сезона-2023/2024] мы облажались, то перед следующей свозили ребят в аэропорт на мемориал. Чтобы они эту энергетику забрали».

● «Я многих знал, со многими играл. И здесь парни, которые выросли, они с большим уважением к ним относятся. Не потому, что они погибли, а потому что они были хоккеистами, мужиками».

Соцсети

● «Социальными сетями очень слабо пользуюсь. Мы воспитаны на другом юморе. Не осуждаю, не запрещаю, кому что интересно – почему и нет».

● «Я думаю, это общая «пена», которая в команде есть – многие хотят быть заметными, стать героями. Успех команды уже не особо будоражит, хочется попасть в TikTok. Хоккей – это игра, и она состоит из множества других моментов, которые незаметны, и которые не показывают».

Жизненные мудрости и поговорки

● «Есть такая пословица: «Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». На каждой позиции важно, чтобы человек не просто присутствовал, а комфортно себя чувствовал».

● «У меня товарищ есть, он входил в бригаду наперстничков. Такая игра была раньше – наперстки. Кто постарше, знают. В этой бригаде должно было быть минимум четыре человека. Тот, кто заманивает; тот, кто играет в игру; тот, кто якобы играет; и тот, кто обеспечивает отход этой группы».

● «Вы знаете, как во время поста. Мясо не кушать, а человеку гадости желать. Смысл?»

Источники: Sport24, «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Скользкий лед», сайт КХЛ

Фото: vk.com/hclokomotiv_official ; РИА Новости /Ярослав Неелов

18+ Реклама. ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Erid: 2SDnjc63tnh