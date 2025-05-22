Скиннер пропустил минимум 5 голов в 3 из 6 матчах этого плей-офф. Вратарь «Эдмонтона» отразил 22 из 27 бросков «Далласа»
Стюарт Скиннер пропустил пять голов в третий раз в этом Кубке Стэнли.
«Эдмонтон» проиграл «Далласу» (3:6) в первом матче серии финала Западной конференции.
Голкипер «Ойлерс» Стюарт Скиннер пропустил пять голов, отразив 22 из 27 бросков соперника.
В нынешнем плей-офф канадский вратарь пропустил минимум пять шайб в трех из шести матчей.
Два других таких случая произошли в первых двух матчах серии первого раунда против «Лос-Анджелеса». В первом матче вратарь пропустил 6 голов при 24 отраженных бросках из 30, во втором – пропустил 5 шайб при 23 отраженных бросках из 28.
Подробную статистику вратаря можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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