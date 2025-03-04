Жена Скворцова о нападении: «Он практически не помнит, что происходило в первые 4 дня. В таком состоянии состоялись первые допросы. Тогда же появились новости, что он не хочет выдвигать обвинения»

Жена Романа Скворцова раскрыла подробности дела о нападении на комментатора.

Напомним, комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ . Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

«Роман практически не помнит, что с ним происходило в первые 4 дня после происшествия. В том числе – когда его перевели из реанимации в палату. И именно в таком состоянии состоялись первые два допроса со стороны следствия.

Тогда же и появились новости , что он не хочет выдвигать обвинения против подозреваемого. И сразу после этих новостей и объявился подозреваемый.

Я сама позвонила дознавателю, чтобы узнать детали дела. И приехала в отдел дознания на допрос (не позвонила бы – допроса бы не было, видимо). Открыть личность подозреваемого мне отказались, мотивировав это тем, что адвокат подозреваемого подал ходатайство о сохранении тайны личности из-за травли в интернете. Спустя неделю оказалось, что и Рома якобы отказался узнавать эту информацию.

Мой домысел: я не присутствовала при третьем допросе (уже накануне выписки), но – честно – верю мужу, что он ничего подобного не говорил», – написала Ксения Винокурова в блоге «Потому что гладиолус» на Спортсе”.

Инцидент с Романом Скворцовым – глазами жены. Ее сомнения