Жена Скворцова о нападении: «Он практически не помнит, что происходило в первые 4 дня. В таком состоянии состоялись первые допросы. Тогда же появились новости, что он не хочет выдвигать обвинения»
Напомним, комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ. Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
«Роман практически не помнит, что с ним происходило в первые 4 дня после происшествия. В том числе – когда его перевели из реанимации в палату. И именно в таком состоянии состоялись первые два допроса со стороны следствия.
Тогда же и появились новости, что он не хочет выдвигать обвинения против подозреваемого. И сразу после этих новостей и объявился подозреваемый.
Я сама позвонила дознавателю, чтобы узнать детали дела. И приехала в отдел дознания на допрос (не позвонила бы – допроса бы не было, видимо). Открыть личность подозреваемого мне отказались, мотивировав это тем, что адвокат подозреваемого подал ходатайство о сохранении тайны личности из-за травли в интернете. Спустя неделю оказалось, что и Рома якобы отказался узнавать эту информацию.
Мой домысел: я не присутствовала при третьем допросе (уже накануне выписки), но – честно – верю мужу, что он ничего подобного не говорил», – написала Ксения Винокурова в блоге «Потому что гладиолус» на Спортсе”.
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