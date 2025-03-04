Жена Скворцова про дело о нападении: «Дознаватель в начале моего допроса предложил пойти на мировую. Главных свидетелей не опросили до сих пор»
Напомним, комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ. Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
«Дознаватель в самом начале моего допроса предложил пойти на мировую. Мой домысел: со слов адвоката, на этапе дознания, наоборот, не допросишься согласия на примирение от дознавателя. Причиной такого предложения может быть что угодно: желание поскорее закрыть дело, интерес к делу из-за известности личности потерпевшего или тот вариант, в который проще всего поверить.
После своего допроса я начала искать адвоката в Новосибирске. И спасибо ХК «Сибирь», руководство которой помогло с поиском кандидатуры.
На 3 марта следствие до сих пор не опросило главных свидетелей (кроме обвиняемой и потерпевшей стороны в «конфликте» были и другие участники). Версия подозреваемых: Роман оскорбил Новосибирск.
Мой домысел: слова «Рома» и «оскорбил какой-либо город» просто не могут стоять вместе, потому что этого не может быть никогда.
Мой домысел №2: со слов одного из свидетелей, подозреваемые начали интересоваться у свидетеля, кого из Новосибирска тут знают, и советовали уехать обратно в Москву – формат вопросов и советов смягчен.
Со слов очевидцев, Рома вышел из бара и увидел одного из свидетелей с разбитыми очками и кровью на лице. Что было дальше, следствие знает только со слов подозреваемых, Рома не помнит, а свидетелей они не опросили.
Мой домысел: здорово, правда?» – написала Ксения Винокурова в блоге «Потому что гладиолус» на Спортсе”.
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