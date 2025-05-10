Ротенберг посетил парад Победы на Красной площади: «Каждый год 9 мая Россия отдает дань памяти тем, кто сражался за мир. Колонны солдат, ветераны, авиация – все это напоминает: подвиг не забыт»
Тренер также опубликовал видео с мероприятия.
«Невероятные чувства от посещения Парада Победы!
Парад Победы на Красной площади связывает прошлое и настоящее. Каждый год 9 мая мы видим, как Россия отдает дань памяти тем, кто сражался за мир. Колонны солдат, ветераны на трибунах, техника и авиация – все это напоминает: подвиг страны и ее народа не забыт.
Первый парад Победы прошел почти 80 лет назад – в мае 1945-го. По Красной площади прошли те, кто одолел фашизм. Закаленные в боях солдаты, офицеры и генералы встречали победу и чтили память павших товарищей. Сегодняшние парады продолжают эту традицию, как символ преемственности поколений и мира, подаренного нам нашими дедушками и бабушками.
Смотреть главный парад страны вживую – большая честь. Это напоминает о масштабах подвига, важности праздника и греет душу гордостью за страну, которая помнит свою историю и чтит своих героев», – написал главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Роман Ротенберг: «Горжусь, что в первый раз в жизни смогу смотреть парад Победы на Красной площади. Как мы туда поедем, не знаю, но точно доедем»
Ротенберг о 80-летии Победы: «Низкий поклон каждому ветерану. Мирное небо над головой, они обеспечили нам свободу, возможность заниматься любимым делом, в нашем случае – хоккеем»
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