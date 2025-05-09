Ротенберг поздравил с 80-летием Победы: «Мы не имеем права забывать, каким трудом она досталась. Задача – не просто благодарить, а жить так, чтобы эта жертва не была напрасной»

Роман Ротенберг поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня вся страна вспоминает подвиг тех, кто сражался за нашу свободу. 80 лет назад закончилась война, которая унесла миллионы жизней, перевернула судьбы, но не сломила дух народа. Советские солдаты, рабочие в тылу, врачи в госпиталях — каждый внес свой вклад в Победу. И мы обязаны помнить об этом.



У нашей сборной есть традиция: где бы мы ни были, перед Днем Победы возлагаем цветы к памятникам солдатам. В этом году вместе с белорусскими коллегами почтили память героев у мемориала в Минске.



Мы не имеем права забывать, каким трудом досталась эта победа. И наша задача – не просто благодарить, а жить так, чтобы эта жертва не была напрасной. Растить детей, работать честно, защищать правду о войне.



Особые слова благодарности — тем, кто сохраняет память: музеям, поисковым отрядам, учителям, которые рассказывают детям о блокадном хлебе и Сталинградской битве. И, конечно, ветеранам. Спасибо за ваши мужество и силу. Вы прошли через нечеловеческие испытания, чтобы мы могли жить в мире.

Помним. Гордимся», – сказал главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в обращении, опубликованном в телеграм-канале.