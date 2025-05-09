  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил с 80-летием Победы: «Мы не имеем права забывать, каким трудом она досталась. Задача – не просто благодарить, а жить так, чтобы эта жертва не была напрасной»
24

Ротенберг поздравил с 80-летием Победы: «Мы не имеем права забывать, каким трудом она досталась. Задача – не просто благодарить, а жить так, чтобы эта жертва не была напрасной»

Роман Ротенберг поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня вся страна вспоминает подвиг тех, кто сражался за нашу свободу. 80 лет назад закончилась война, которая унесла миллионы жизней, перевернула судьбы, но не сломила дух народа. Советские солдаты, рабочие в тылу, врачи в госпиталях — каждый внес свой вклад в Победу. И мы обязаны помнить об этом.
 
У нашей сборной есть традиция: где бы мы ни были, перед Днем Победы возлагаем цветы к памятникам солдатам. В этом году вместе с белорусскими коллегами почтили память героев у мемориала в Минске.
 
Мы не имеем права забывать, каким трудом досталась эта победа. И наша задача – не просто благодарить, а жить так, чтобы эта жертва не была напрасной. Растить детей, работать честно, защищать правду о войне.
 
Особые слова благодарности — тем, кто сохраняет память: музеям, поисковым отрядам, учителям, которые рассказывают детям о блокадном хлебе и Сталинградской битве. И, конечно, ветеранам. Спасибо за ваши мужество и силу. Вы прошли через нечеловеческие испытания, чтобы мы могли жить в мире.

Помним. Гордимся», – сказал главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в обращении, опубликованном в телеграм-канале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
сборная России U25
logoФХР
logoРоман Ротенберг
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Подколзин забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере, набрав 1+1 во 2-м матче серии с «Вегасом»
30 минут назадВидео
Кубок Стэнли. «Вашингтон» победил «Каролину», «Вегас» и «Эдмонтон» играют овертайм
56140 минут назадLive
Биннингтон и Брэйден Шенн сыграют за сборную Канады на ЧМ-2025. Федерация подтвердила приезд Маккиннона
2сегодня, 03:58
Игроки «Вашингтона» в сумме заблокировали 65 бросков в первых 2 матчах серии 2-го раунда, игроки «Каролины» – 19. У Алексеева 4 блока за 9:42 во 2-й игре
4сегодня, 03:34
Овечкин вышел на 4-е место среди россиян в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (158), обогнав Дацюка. Больше матчей у Федорова, Малкина и Зубова
сегодня, 03:22
Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Каролины» во 2-м матче серии. Он ни разу не забивал в плей-офф НХЛ в такой ситуации
6сегодня, 03:10
Овечкин без очков во 2-м матче плей-офф подряд: 3 броска, 1 хит, 4 потери шайбы за 14:36 против «Каролины»
7сегодня, 02:11
«Вашингтон» сравнял счет в серии с «Каролиной», выиграв 2-й матч (3:1). Уилсон стал 1-й звездой с 1+1
4сегодня, 01:56
Воробьев – основной кандидат на пост тренера «Лады». ЦСКА уволил его после вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина («Чемпионат»)
12вчера, 21:47
Ротенберг о судействе в серии с Беларусью: «Безобразное. Полтапову колено вынесли – повезло, что карьеру не закончил, а рефери дал 5 минут»
37вчера, 21:18
Ко всем новостям
Последние новости
Киф о «Нью-Джерси»: «Мы закончили регулярку на 16-м месте среди 32 команд. Не хотим быть середнячками. Можно рассуждать о травмах, но «Даллас» показал себя без ключевых игроков»
20 минут назад
«Химик» вышел в финал плей-офф ВХЛ, выбив «Югру» (4-1, 7:1 в 5-й игре). Фарм «Спартака» сыграет за Кубок Чемпиона России
сегодня, 03:46
Свечников без очков во 2-м матче плей-офф подряд: 1 бросок, 3 хита, 3 потери шайбы за 18:45 против «Вашингтона»
сегодня, 02:31
Сушинский о «Локомотиве»: «Посильнее, чем в прошлом сезоне. Радулов – двигатель команды, напрягает соперника, заводит партнеров, даже по лавке ходит, бурчит что-то, не сидит»
вчера, 22:01
Сурин о том, что скажет Фукале в финале Кубка Гагарина: «Мне нельзя подходить к чужому вратарю, все ополчились на меня»
1вчера, 21:33
Квартальнов об 1:3 от «России 25»: «Мало эмоций было в игре у Беларуси, призывал ребят их достать. Было много технического брака, не восстановились»
вчера, 21:09
Тамбиев о ЧМ: «Возвращение России и Беларуси не за горами, тогда турнир будет мощным, отсеются слабые сборные. Посмотрим, насколько вырос наш уровень»
1вчера, 20:56
Кенневилл об «Анахайме»: «Рад возглавить «Дакс», именно здесь я хотел возобновить карьеру. За почти 4 года вне НХЛ я многому научился на своих ошибках»
9вчера, 20:30
Вайсфельд о Казахстане на ЧМ: «Выиграть один матч в группе по силам. На Михайлиса и Орехова основные надежды, у сборной не так много качественных игроков»
1вчера, 20:20
Елесин о «Локомотиве»: «В прошлом году был эмоции: «Вау, мы попали в финал». В этом сезоне мы доказали, что можем быть здесь. С «Трактором» будет настоящая битва»
3вчера, 18:12