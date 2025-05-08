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СКА при Ротенберге занял 7-е место на Западе и вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Россия 25» при нем уступила Беларуси 1-3 в турне сборной

СКА и «Россия 25» провели неудачный сезон.

Сегодня сборная под руководством Романа Ротенберга обыграла Беларусь (3:1) в рамках Лига Ставок Тура сборной. Таким образом, «Россия 25» выиграла у белорусов лишь 1 из 4 матчей последних матчей. 

СКА, который также тренирует Ротенберг, занял 7-е место в таблице Западной конференции Фонбет чемпионата КХЛ, а в плей-офф петербургский клуб вылетел в первом раунде, уступив 2-4 в серии с «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСКА
logoСборная Беларуси по хоккею
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
сборная России U25
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