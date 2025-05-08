СКА при Ротенберге занял 7-е место на Западе и вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Россия 25» при нем уступила Беларуси 1-3 в турне сборной

СКА и «Россия 25» провели неудачный сезон.

Сегодня сборная под руководством Романа Ротенберга обыграла Беларусь (3:1) в рамках Лига Ставок Тура сборной. Таким образом, «Россия 25» выиграла у белорусов лишь 1 из 4 матчей последних матчей.

СКА , который также тренирует Ротенберг, занял 7-е место в таблице Западной конференции Фонбет чемпионата КХЛ , а в плей-офф петербургский клуб вылетел в первом раунде, уступив 2-4 в серии с «Динамо».