Ротенберг о турне «России 25»: «Мы развиваем сборную Беларуси на всех уровнях. Если бы мы играли с Канадой 20-25 матчей, тоже получили бы прогресс»

Роман Ротенберг заявил, что сборная Беларуси прогрессирует благодаря «России 25».

Команда под руководством Ротенберга проиграла 3 матча подряд белорусам в рамках майского турне сборной.

«Мы видим, как белорусы бьются и развиваются. Благодаря этим матчам мы их развиваем на всех уровнях.

Если бы мы играли с Канадой 20-25 матчей, то мы бы тоже прогресс получили. В будущем надеюсь, что сыграем с сильнейшими командами.

Мы нашли интересные ходы в наших условиях. Мы благодарны белорусам и казахам, которые нам помогают, это развитие наших игроков», – сказал главный тренер «России 25».