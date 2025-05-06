Ротенберг о турне «России 25»: «Мы развиваем сборную Беларуси на всех уровнях. Если бы мы играли с Канадой 20-25 матчей, тоже получили бы прогресс»
Роман Ротенберг заявил, что сборная Беларуси прогрессирует благодаря «России 25».
Команда под руководством Ротенберга проиграла 3 матча подряд белорусам в рамках майского турне сборной.
«Мы видим, как белорусы бьются и развиваются. Благодаря этим матчам мы их развиваем на всех уровнях.
Если бы мы играли с Канадой 20-25 матчей, то мы бы тоже прогресс получили. В будущем надеюсь, что сыграем с сильнейшими командами.
Мы нашли интересные ходы в наших условиях. Мы благодарны белорусам и казахам, которые нам помогают, это развитие наших игроков», – сказал главный тренер «России 25».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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