«Россия 25» Ротенберга обыграла Беларусь в 4-м матче после 3 поражений подряд

«Россия 25» выиграла у Беларуси 1 из 4 матчей Лиги Ставок Тура сборной.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над белорусами (3:1) в заключительном матче тура.

Напомним, ранее «Россия 25» трижды уступила сборной Беларуси : 2:4 в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 в Тольятти. Отметим, что в первом матче тура команда Ротенберга обыграла сборную Казахстана (4:1).