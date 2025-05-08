«Россия 25» Ротенберга обыграла Беларусь в 4-м матче после 3 поражений подряд
«Россия 25» выиграла у Беларуси 1 из 4 матчей Лиги Ставок Тура сборной.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над белорусами (3:1) в заключительном матче тура.
Напомним, ранее «Россия 25» трижды уступила сборной Беларуси: 2:4 в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 в Тольятти. Отметим, что в первом матче тура команда Ротенберга обыграла сборную Казахстана (4:1).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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