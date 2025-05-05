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  • Ротенберг о 7:8 от Беларуси: «Россия 25» с 3:7 вытащила игру, это дорогого стоит. Ребята бьются в кровь, судьям непросто, как всегда в играх с командами Квартальнова»
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Ротенберг о 7:8 от Беларуси: «Россия 25» с 3:7 вытащила игру, это дорогого стоит. Ребята бьются в кровь, судьям непросто, как всегда в играх с командами Квартальнова»

Роман Ротенберг высказался о поражении «России 25» от Беларуси (7:8 ОТ).

Сборная «России 25» отыгралась с 3:7 в 3-м периоде, но проиграла белорусской команде в овертайме.

«Спасибо всем, кто пришел нас поддерживать. Хорошее начало, хорошие шайбы забили. Дальше были недоработки, честно говоря. С этим разберемся, улучшим детали. У нас есть сутки, чтобы сделать анализ, вернуться сильнее. 

Хочу поблагодарить команду, с 3:7 вытащили игру. Не вспомню такого, чтобы с 3:7 так вытаскивали. Это дорогого стоит! Ребята бились до конца. У нас много новых игроков. новая сборная после Кубка Первого канала.

Соперник сильный, матчи от ножа, сыграли много встреч с Беларусью за последнее время. Да, мы много раз победили, но все игры были очень тяжелые, все победы дались кровью и потом, тем ценнее эти победы.

Ребята все бьются, у нас на грани травм некоторые. Есть травмы в команде, но и у соперника тоже. Все бьются в кровь. Судьям тоже непросто, есть такие моменты... Как всегда у команд Дмитрия Квартальнова.

Мы уже десять лет бьемся с командами Дмитрия Квартальнова – с разными командами: в КХЛ, со сборной Беларуси. Судьям тоже нужно грамотно трактовать моменты, потому что есть те же удары коленом. Не хотелось бы получать травмы.

На Кубке Первого канала один игрок нашей сборной выбыл на несколько месяцев после игры со сборной Беларуси после удара в голову. Это матчи высокого уровня, есть серьезные задачи у команд», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Хоккей России» во ВКонтакте
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