Крикунов о поражении «России 25» от Беларуси: «Раньше костяк сборной был из СКА, сейчас представлены многие клубы КХЛ – игрокам не хватает взаимопонимания. Победы придут, я уверен»
Вчера команда под руководством Романа Ротенберга уступила со счетом 2:4 в матче турнира Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане.
«Смотрел вчерашний матч против сборной Беларуси и могу сказать, что соперник российской команды выглядел свежее, по той причине, что для них это был первый матч, а россияне проводили второй поединок с интервалом меньше суток.
Тем не менее скажу, что наша сборная стала действовать более разнообразно, чем раньше. Если раньше костяк сборной был из СКА, то сейчас представлены многие клубы КХЛ – есть звенья из СКА, ЦСКА, «Северстали», два хороших игрока из «Лады». Иногда игрокам не хватает взаимопонимания, тем не менее ничего страшного нет.
Я всегда говорил, что в России целая россыпь молодых талантов, и самое главное – правильно использовать ребят, чтобы они прогрессировали, набирались опыта. Победы придут, и я уверен, что в Тольятти игры с белорусами будут уже другими.
Не стоит забывать, что базовым клубом сборной Беларуси является минское «Динамо». Команда давно играет в таком составе, игроки подросли, получили огромный опыт, выступая в КХЛ.
Интересно смотреть за этим противостоянием», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Ротенберг после 2:4 от Беларуси: «Всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады. За сутки сыграть два матча не так просто. Но ребята бились, могли победить»
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