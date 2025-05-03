Крикунов о поражении «России 25» от Беларуси: «Раньше костяк сборной был из СКА, сейчас представлены многие клубы КХЛ – игрокам не хватает взаимопонимания. Победы придут, я уверен»

Владимир Крикунов оценил поражение «России 25» от Беларуси.

Вчера команда под руководством Романа Ротенберга уступила со счетом 2:4 в матче турнира Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане.

«Смотрел вчерашний матч против сборной Беларуси и могу сказать, что соперник российской команды выглядел свежее, по той причине, что для них это был первый матч, а россияне проводили второй поединок с интервалом меньше суток.

Тем не менее скажу, что наша сборная стала действовать более разнообразно, чем раньше. Если раньше костяк сборной был из СКА , то сейчас представлены многие клубы КХЛ – есть звенья из СКА, ЦСКА, «Северстали», два хороших игрока из «Лады». Иногда игрокам не хватает взаимопонимания, тем не менее ничего страшного нет.

Я всегда говорил, что в России целая россыпь молодых талантов, и самое главное – правильно использовать ребят, чтобы они прогрессировали, набирались опыта. Победы придут, и я уверен, что в Тольятти игры с белорусами будут уже другими.

Не стоит забывать, что базовым клубом сборной Беларуси является минское «Динамо». Команда давно играет в таком составе, игроки подросли, получили огромный опыт, выступая в КХЛ.

Интересно смотреть за этим противостоянием», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .

Ротенберг после 2:4 от Беларуси: «Всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады. За сутки сыграть два матча не так просто. Но ребята бились, могли победить»