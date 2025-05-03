Роман Ротенберг: «Суперсерия со сборной Беларуси у нас идет несколько сезонов. Тяжелые матчи, ребята бьются в кровь. Сильная команда у соперника, будем брать реванш»
Российская команда проиграла белорусам со счетом 2:4 на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане.
«Несколько сезонов у нас идет суперсерия со сборной Беларуси. Тяжелые очень матчи. Каждая победа, которую мы добыли до этого и на Кубке Первого канала, потом и кровью. Ребята бьются в кровь.
Сильная команда у соперника. Все ребята, играющие в сборной Беларуси, – лидеры команд КХЛ. Тем интереснее будет следующая игра в Тольятти. И обязательно сборная России будет брать реванш. Мы готовимся к следующей игре. Слава Богу, не завтра эта игра. У нас есть возможность восстановиться, и это правильно.
Самое главное при таком графике, когда ты получаешь одного свежего соперника, потом другого свежего соперника, с точки зрения тренировочного процесса это хорошая ситуация. Но здесь всегда есть риск травм. У нас ребята ловят шайбу на себя. Слава богу, без переломов.
Ребята молодцы сегодня, с самоотдачей сыграли. Здесь, конечно, и выводы будем делать, и улучшать. Имеем дело с серьезным соперником, работаем дальше. Будем брать реванш в Тольятти», – сообщил главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.
Ого: «Россия 25» Ротенберга проиграла Беларуси! Без реальных шансов
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий