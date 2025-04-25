Ротенберг о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Сборная России готовится. Вызваны сильнейшие из тех, кто не играет в плей-офф. Представлены 10 клубов, средний возраст – 25 лет»

Роман Ротенберг рассказал о подготовке «России-25» к майскому турне.

С 1 по 8 мая команда проведет пять матчей: один со сборной Казахстана и четыре – с Беларусью.

«Сегодня провели первый рабочий день в сборной России, которая готовится к Туру сборной. Прошла мощная тренировка, во время которой мы восстановили хоккейные навыки и функциональное состояние после перерыва.

Команда начала работу в боевом составе, в который из нашего расширенного списка вошли как опытные хоккеисты, так и яркие молодые игроки. Сбор продлится до 29 апреля, а затем мы отправимся по маршруту Астана – Тольятти – Минск.

В сборной России на майский тур вызваны сильнейшие хоккеисты клубов КХЛ, из тех, кто не играет в Кубке Гагарина.

Это олимпийский чемпион Михаил Григоренко , чемпион мира Сергей Плотников , обладатели Кубка Гагарина Сергей Толчинский , Прохор Полтапов , Максим Соркин , лидеры СКА Михаил Воробьев , Валентин Зыков , Дмитрий Юдин , Марат Хайруллин , ЦСКА, «Северстали », перспективные игроки из других команд.

В сборной представлены хоккеисты из 10 клубов КХЛ. Средний возраст команды – 25 лет», – написал в соцсетях главный тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг поздравил Третьяка с 73-летием: «Рад, что мы вместе развиваем российский хоккей больше 10 лет. Большая честь называть его наставником, коллегой и товарищем»