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  • Ротенберг о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Сборная России готовится. Вызваны сильнейшие из тех, кто не играет в плей-офф. Представлены 10 клубов, средний возраст – 25 лет»
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Ротенберг о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Сборная России готовится. Вызваны сильнейшие из тех, кто не играет в плей-офф. Представлены 10 клубов, средний возраст – 25 лет»

Роман Ротенберг рассказал о подготовке «России-25» к майскому турне.

С 1 по 8 мая команда проведет пять матчей: один со сборной Казахстана и четыре – с Беларусью.

«Сегодня провели первый рабочий день в сборной России, которая готовится к Туру сборной. Прошла мощная тренировка, во время которой мы восстановили хоккейные навыки и функциональное состояние после перерыва.

Команда начала работу в боевом составе, в который из нашего расширенного списка вошли как опытные хоккеисты, так и яркие молодые игроки. Сбор продлится до 29 апреля, а затем мы отправимся по маршруту Астана – Тольятти – Минск.

В сборной России на майский тур вызваны сильнейшие хоккеисты клубов КХЛ, из тех, кто не играет в Кубке Гагарина.

Это олимпийский чемпион Михаил Григоренко, чемпион мира Сергей Плотников, обладатели Кубка Гагарина Сергей Толчинский, Прохор Полтапов, Максим Соркин, лидеры СКА Михаил Воробьев, Валентин Зыков, Дмитрий Юдин, Марат Хайруллин, ЦСКА, «Северстали», перспективные игроки из других команд.

В сборной представлены хоккеисты из 10 клубов КХЛ. Средний возраст команды – 25 лет», – написал в соцсетях главный тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг поздравил Третьяка с 73-летием: «Рад, что мы вместе развиваем российский хоккей больше 10 лет. Большая честь называть его наставником, коллегой и товарищем»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoМихаил Григоренко
logoМихаил Воробьев
logoМаксим Соркин
logoСборная Казахстана по хоккею
logoПрохор Полтапов
logoДмитрий Юдин
logoКХЛ
logoСергей Плотников
сборная России U25
logoСергей Толчинский
logoСеверсталь
logoЦСКА
logoМарат Хайруллин
logoВалентин Зыков
logoСборная Беларуси по хоккею
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