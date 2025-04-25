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Кубок Стэнли. «Тампа» примет «Флориду», «Оттава» против «Торонто», «Миннесота» сыграет с «Вегасом», «Сент-Луис» – «Виннипег»

«Тампа» примет «Флориду» во 2-м матче первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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