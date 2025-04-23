Козлов после 3:2 со «Спартаком»: «Ребята показали яйца, красавцы, «Салават» проявил характер. Горжусь командой, бились до конца, верили в победу»

Виктор Козлов эмоционально высказался о победе «Салавата» в серии со «Спартаком».

Уфимский клуб обыграл красно-белых (3:2) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии) и вышел в полуфинал.

– После двух сезонов, когда «Салават» вылетал в первом раунде, сейчас удалось пройти в полуфинал. Что вы испытываете?

– Я испытываю гордость за ребят, за команду. Как они сегодня выдержали, когда «Спартак » сравнял счет. Они бились до конца, они верили [в победу].

– За счет чего смогли вытащить серию? Что помогло перестроиться в счете 1-3?

– Я считаю, что ребята показали свои яйца, проявили характер, потому что они красавцы.

– Во время голов «Салавата» выше всех на тренерском мостике прыгал Мезенцев. Как вы сохраняли спокойствие?

– Я внутри тоже прыгал, но надо было сохранять спокойствие, – заявил главный тренер «Салавата » Виктор Козлов .

«Салават» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2019 года