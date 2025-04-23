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  • Козлов после 3:2 со «Спартаком»: «Ребята показали яйца, красавцы, «Салават» проявил характер. Горжусь командой, бились до конца, верили в победу»
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Козлов после 3:2 со «Спартаком»: «Ребята показали яйца, красавцы, «Салават» проявил характер. Горжусь командой, бились до конца, верили в победу»

Виктор Козлов эмоционально высказался о победе «Салавата» в серии со «Спартаком».

Уфимский клуб обыграл красно-белых (3:2) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии) и вышел в полуфинал. 

– После двух сезонов, когда «Салават» вылетал в первом раунде, сейчас удалось пройти в полуфинал. Что вы испытываете? 

– Я испытываю гордость за ребят, за команду. Как они сегодня выдержали, когда «Спартак» сравнял счет. Они бились до конца, они верили [в победу]. 

– За счет чего смогли вытащить серию? Что помогло перестроиться в счете 1-3? 

– Я считаю, что ребята показали свои яйца, проявили характер, потому что они красавцы. 

– Во время голов «Салавата» выше всех на тренерском мостике прыгал Мезенцев. Как вы сохраняли спокойствие? 

– Я внутри тоже прыгал, но надо было сохранять спокойствие, – заявил главный тренер «Салавата» Виктор Козлов

«Салават» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2019 года

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
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logoСпартак
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