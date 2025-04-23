Козлов после 3:2 со «Спартаком»: «Ребята показали яйца, красавцы, «Салават» проявил характер. Горжусь командой, бились до конца, верили в победу»
Уфимский клуб обыграл красно-белых (3:2) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии) и вышел в полуфинал.
– После двух сезонов, когда «Салават» вылетал в первом раунде, сейчас удалось пройти в полуфинал. Что вы испытываете?
– Я испытываю гордость за ребят, за команду. Как они сегодня выдержали, когда «Спартак» сравнял счет. Они бились до конца, они верили [в победу].
– За счет чего смогли вытащить серию? Что помогло перестроиться в счете 1-3?
– Я считаю, что ребята показали свои яйца, проявили характер, потому что они красавцы.
– Во время голов «Салавата» выше всех на тренерском мостике прыгал Мезенцев. Как вы сохраняли спокойствие?
– Я внутри тоже прыгал, но надо было сохранять спокойствие, – заявил главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.
«Салават» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2019 года
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