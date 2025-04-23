«Спартак» ни разу не выходил в полуфинал Кубка Гагарина. Красно-белые вели 3-1 в серии с «Салаватом» и уступили 3-4
«Спартак» снова не смог выйти в полуфинал Кубка Гагарина.
Команда под руководством Алексея Жамнова проиграла «Салавату» (2:3) в 7-м матче второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Спартак» вел 3-1 в серии с уфимской командой, но уступил со счетом 3-4.
Таким образом, «Спартак» ни разу не выходил в полуфинал Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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