«Спартак» ни разу не выходил в полуфинал Кубка Гагарина. Красно-белые вели 3-1 в серии с «Салаватом» и уступили 3-4

«Спартак» снова не смог выйти в полуфинал Кубка Гагарина.

Команда под руководством Алексея Жамнова проиграла «Салавату » (2:3) в 7-м матче второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Спартак» вел 3-1 в серии с уфимской командой, но уступил со счетом 3-4.

Таким образом, «Спартак » ни разу не выходил в полуфинал Кубка Гагарина.