«Салават» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2019 года

«Салават Юлаев» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с сезона-2018/19.

Команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Спартак» (3:2) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии).

Таким образом, «Салават » вышел в полуфинал плей-офф КХЛ впервые с 2019 года. Тогда уфимцы проиграли 2-4 в серии с «Авангардом ».

Следующий розыгрыш плей-офф был прекращен досрочно из-за коронавируса. Затем команды дважды вылетала в 1/4 финала и дважды в 1/8 финала.

Соперник уфимского клуба определится в сегодняшнем 7-м матче «Локомотива » и «Авангарда».