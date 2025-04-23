«Салават» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2019 года
«Салават Юлаев» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с сезона-2018/19.
Команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Спартак» (3:2) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии).
Таким образом, «Салават» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ впервые с 2019 года. Тогда уфимцы проиграли 2-4 в серии с «Авангардом».
Следующий розыгрыш плей-офф был прекращен досрочно из-за коронавируса. Затем команды дважды вылетала в 1/4 финала и дважды в 1/8 финала.
Соперник уфимского клуба определится в сегодняшнем 7-м матче «Локомотива» и «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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