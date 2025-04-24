Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Монреаль», «Колорадо» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» против «Эдмонтона»
«Вашингтон» примет «Монреаль» во 2-м матче первого раунда Кубка Стэнли.
Первый раунд
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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