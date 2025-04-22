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Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Монреалем», «Виннипег» – с «Сент-Луисом», «Даллас» примет «Колорадо», «Эдмонтон» в гостях у «Лос-Анджелеса»

«Вашингтон» дома сыграет с «Монреалем» в 1-м матче стартового раунда Кубка Стэнли.

«Виннипег» примет «Сент-Луис», «Даллас» встретится с «Колорадо», «Эдмонтон» проведет матч с «Лос-Анджелесом».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoКубок Стэнли
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