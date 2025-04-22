Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Монреалем», «Виннипег» – с «Сент-Луисом», «Даллас» примет «Колорадо», «Эдмонтон» в гостях у «Лос-Анджелеса»
«Вашингтон» дома сыграет с «Монреалем» в 1-м матче стартового раунда Кубка Стэнли.
«Виннипег» примет «Сент-Луис», «Даллас» встретится с «Колорадо», «Эдмонтон» проведет матч с «Лос-Анджелесом».
Первый раунд
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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