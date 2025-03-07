«Айлендерс» не будут обменивать Палмиери. Клуб хочет продлить контракт с 34-летним форвардом (Пьер ЛеБрюн)

«Айлендерс» не будут обменивать Кайла Палмиери.

Клуб намерен подписать новый контракт с 34-летним форвардом, как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Контракт игрока с кэпхитом 5 миллионов долларов действует до завершения текущего сезона. Американец может стать неограниченно свободным агентом.

За «Айлендерс » Палмиери выступает с сезона-2020/21. В текущей регулярке у него 41 (20+21) очко в 61 матче.

Всего в регулярках лиги – 520 (266+254) баллов в 879 играх. В плей-офф – 32 (18+14) очка в 68 играх.