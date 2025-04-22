39-летний Овечкин – 4-й среди самых возрастных игроков НХЛ с голом в овертайме матча плей-офф. Рекорд у Ларионова, забившего в 41 год

Александр Овечкин – один из самых возрастных игроков НХЛ с голом в ОТ в плей-офф.

Капитан «Вашингтона » поставил точку в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-0), забросив в овертайме.

39-летний форвард «Кэпиталс» оформил дубль, отправив шайбу в ворота канадского клуба с пятачка на 63-й минуте.

Гол в овертайме кубкового матча стал для россиянина первым за карьеру в лиге.

Овечкин (39 лет 216 дней) занял 4-е место среди самых возрастных игроков в истории лиги, забивавших в овертайме в играх плей-офф.

Старше были только Игорь Ларионов (41 год 187 дней, 2002 год, «Детройт»), Рэй Уитни (39 лет 355 дней, 2012, «Финикс») и Стив Томас (39 лет 322 дня, 2003, «Анахайм»).

Овечкин впервые забил в овертайме матча плей-офф НХЛ. Его гол с пятачка на 63-й минуте принес «Вашингтону» победу в 1-й игре серии с «Монреалем»

Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 45 шайб