Медведев о сезоне СКА: «Без поражений нет побед. Сделаем выводы и займем не 7-е место в регулярке, а пройдем до Кубка Гагарина»

Александр Медведев оценил итоги сезона для СКА.

В Фонбет чемпионате КХЛ армейцы заняли седьмое место в Западной конференции и 13-е в сводной таблице лиги. В первом раунде Кубка Гагарина СКА уступил московскому «Динамо» (2-4 в серии).

«Конечно, хотелось бы провожать сезон попозже и повыше. Но без поражений нет побед. Мы сделаем выводы.

Будем бороться в каждом матче и займем не седьмое место в регулярке, и пройдем далеко-далеко.

А куда пройдем? До Кубка Гагарина! Вперед!» – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев .

Ротенберг набрал 14 очков в выставочном матче СКА – 9 голов и 5 передач. Глава клуба Медведев сделал дубль