Медведев о сезоне СКА: «Без поражений нет побед. Сделаем выводы и займем не 7-е место в регулярке, а пройдем до Кубка Гагарина»
Александр Медведев оценил итоги сезона для СКА.
В Фонбет чемпионате КХЛ армейцы заняли седьмое место в Западной конференции и 13-е в сводной таблице лиги. В первом раунде Кубка Гагарина СКА уступил московскому «Динамо» (2-4 в серии).
«Конечно, хотелось бы провожать сезон попозже и повыше. Но без поражений нет побед. Мы сделаем выводы.
Будем бороться в каждом матче и займем не седьмое место в регулярке, и пройдем далеко-далеко.
А куда пройдем? До Кубка Гагарина! Вперед!» – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Ротенберг набрал 14 очков в выставочном матче СКА – 9 голов и 5 передач. Глава клуба Медведев сделал дубль
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости