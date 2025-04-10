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  • Медведев об уходе Кузнецова: «Некоторые писаки говорят, что игроки бегут из СКА – полная ерунда. Евгений сталкивался с травмами – судьи пропускали удары в голову»
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Медведев об уходе Кузнецова: «Некоторые писаки говорят, что игроки бегут из СКА – полная ерунда. Евгений сталкивался с травмами – судьи пропускали удары в голову»

Александр Медведев объяснил расторжение контракта СКА и Евгения Кузнецова.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга и 32-летний форвард расторгли соглашение по обоюдному согласию. До завершения контракта оставалось три года.

– Что можно сказать по ситуации с Кузнецовым?

– Это было очень тяжелое решение. Некоторые писаки говорят о том, что игроки бегут из СКА. Хочу еще раз подчеркнуть: это полная ерунда, никто никуда не бежит.

В случае с Евгением Кузнецовым контракт был расторгнут по договоренности обеих сторон.

К сожалению, в этом сезоне Евгений неоднократно сталкивался с травмами по тем причинам, которые уже назвал выше. В том числе после ударов в голову, которые судьи пропускали.

Для Евгения Кузнецова в текущей ситуации самое главное – это полностью восстановить здоровье. Надеюсь, что у него останется желание продолжить играть в хоккей. Да, 32 года – это, конечно, немалый возраст.

Но очень хотелось бы еще увидеть Женю на льду. Тем более что в этом сезоне он практически в каждом матче набирал по результативному баллу. Это очень хороший результат.

Не надо забывать, что Евгений Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, чемпион мира среди молодежных сборных, заслуженный мастер спорта.

И, конечно, это расставание далось обеим сторонам очень нелегко, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Кузнецов в СКА – разочарование. Зря мы ждали от него магии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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