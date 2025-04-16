Депутат Свищев про День Овечкина в Вашингтоне: «Американцы молодцы. Москве не стоит отставать, я уже обратился к мэру, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра»

Дмитрий Свищев высказался о том, что в Вашингтоне учредили День Овечкина.

Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

6 апреля капитан «Вашингтона » забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

«Здесь надо отдать должное городским властям и жителям Вашингтона, что они, невзирая на политические разногласия и национальность Александра, признают его заслуги.

Он много лет играет в команде, и эти достижения восславляют его клуб и сам город. Это действительно почетное звание и праздник во славу одного из лучших хоккеистов современности.

Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру города, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра. Было бы неплохо быть с Вашингтоном на одной волне.

Американцы молодцы. С благодарностью и уважением отношусь к этому важному и очень последовательному решению. Было бы хорошо, чтобы они этот день сделали еще и выходным», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.