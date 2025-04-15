Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Президент все озвучил, какие могут быть сомнения? Здорово, что сыграют сильнейшие хоккеисты России и США»
В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.
«Президент же все озвучил. Какие тут могут быть сомнения? Конечно, здорово, что сыграют сильнейшие хоккеисты России и США. Любой формат важен и интересен.
Думаю, здесь спортивный принцип не так важен, как сам факт проведения матча», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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