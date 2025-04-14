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Кучеров вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ, набрав 119-е очко. Отрыв от Маккиннона – 3 балла

Никита Кучеров вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (7:4) и был признан первой звездой.

Теперь у россиянина 119 (36+83) баллов в 76 играх текущего чемпионата. Второе место в списке занимает Нэтан Маккиннон из «Колорадо», на счету которого 116 (32+84) очков в 79 матчах.

Сегодня за 19:42 (2:01 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoНикита Кучеров
logoКолорадо
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
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