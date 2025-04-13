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  • Карякин о фото Овечкина с Путиным на аватаре в соцсетях: «Красавчик, отстаивает свою позицию. Александр сделал для дружбы США и России больше, чем многие, кто должен этим заниматься»
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Карякин о фото Овечкина с Путиным на аватаре в соцсетях: «Красавчик, отстаивает свою позицию. Александр сделал для дружбы США и России больше, чем многие, кто должен этим заниматься»

Сергей Карякин похвалил Александра Овечкина за фотографию с Путиным в соцсетях.

На аватаре страницы капитана «Вашингтона» в инстаграме много лет стоит совместное фото с президентом России.

«Красавчик [что не убрал фотографию], что тут сказать, молодец. Отстаивает свою позицию, и можно сказать без иронии, что Александр сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между США и Россией очень многое. Больше, чем многие люди, которые должны заниматься этим по роду своей деятельности.

Спасибо таким спортсменам, как Александр, за то, что они есть», – сказал шахматист, член Совета Федерации Сергей Карякин.

Карякин об Овечкине: «Саша любит шахматы, поэтому нейронные связи у него хорошие, может. Он приходит на турниры, болеет за наших спортсменов»

Овечкин о поздравлении Путина с рекордом: «Не звонил, но на ТВ где-то сказал, что следит, это приятно. При встрече пожму ему руку, скажу спасибо. А что еще говорить?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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