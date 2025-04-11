Овечкин о поздравлении Путина с рекордом: «Не звонил, но на ТВ где-то сказал, что следит, это приятно. При встрече пожму ему руку, скажу спасибо. А что еще говорить?»

Александр Овечкин заявил, что Владимир Путин не звонил ему после рекорда.

Капитан «Вашингтона » побил рекорд Уэйна Гретцки , забросив 895-ю шайбу в регулярках НХЛ в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4).

Овечкин пообщался с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым перед матчем с «Каролиной» (5:4 Б).

– Президент звонил?

– Президент не звонил, но сказал...

– Передать?

– На телевидении где-то сказал, что следит, это очень приятно.

– Однозначно будет встреча с ним, нет сомнений. Что ты ему скажешь?

– Знаешь, я об этом еще не думал. Пожму руку, скажу спасибо за поздравления. А что там еще говорить? – сказал Овечкин.

Путин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ: «Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб. Поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи и боевого настроя»

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