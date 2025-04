Трамп об Овечкине: «Гретцки – великий, но у нас есть и другой: великий джентльмен побил рекорд Уэйна»

Президент США Дональд Трамп назвал Александра Овечкина великим джентльменом.

Капитан «Вашингтона » стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ , забив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).

«Великий джентльмен побил рекорд Уэйна Гретцки.

Великий (прозвище Гретцки – The Great One – Спортс’‘) – это Уэйн Гретцки, но у нас есть и другой великий (прозвище Овечкина – The Great Eight, «Великая восьмерка» – Спортс’‘), он только что побил рекорд», – заявил Дональд Трамп в эфире Fox News.