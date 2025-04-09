Трамп об Овечкине: «Гретцки – великий, но у нас есть и другой: великий джентльмен побил рекорд Уэйна»
Президент США Дональд Трамп назвал Александра Овечкина великим джентльменом.
Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).
«Великий джентльмен побил рекорд Уэйна Гретцки.
Великий (прозвище Гретцки – The Great One – Спортс’‘) – это Уэйн Гретцки, но у нас есть и другой великий (прозвище Овечкина – The Great Eight, «Великая восьмерка» – Спортс’‘), он только что побил рекорд», – заявил Дональд Трамп в эфире Fox News.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Аарона Рупара
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