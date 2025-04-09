Овечкин о фразе «Россия, мы сделали это» после рекорда: «Это мировая история. Все за меня болели и переживали – без поддержки и любви было бы тяжело»

Александр Овечкин объяснил свое обращение к россиянам после установления рекорда.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и обошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ – 895 против 894.

– Когда ты после рекорда на весь стадион объявил: «Русские (Овечкин сказал «Россия» – Спортс’‘), мы сделали это», что ты вкладывал в эти слова? Ты передавал привет всем, кто за тебя болеет?

– Да, всем болельщикам, всем друзьям в России. Это мировая история, все за меня болели и переживали – мы все вместе это сделали.

Без поддержки, без любви это было бы тяжело, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в эфире шоу «Пусть говорят».

Овечкин о рекорде: «Россия, болельщики, весь мир – мы сделали это! Это история! Спасибо Сорокину, что позволил мне забить 895-й гол. Я люблю тебя, брат»

Овечкин посетил шоу «Пусть говорят» в онлайн-формате. Ему подарили буренку по кличке Шайба и сыр с грецким орехом