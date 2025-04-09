Байрамян об Овечкине: «Великий хоккеист и человек. Можно улицы в честь него называть, памятники ставить – почему нет?»

Хорен Байрамян предложил назвать улицу в честь Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ , забив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).

– Я не большой поклонник хоккея, но Овечкина знают все. И у нас в нашей большой стране все за него болеют: и кто любит хоккей, и кто не любит. Сейчас каждый говорит о нем, все за него радуются.

– С чем в футболе можно сравнить этот рекорд?

– Я не знаю, Александр – величавший хоккеист и великий человек. Он добился таких огромных успехов и высот.

– Нужно ли в честь Овечкина поставить при жизни памятник?

– Пусть ставят. Знаете, ему можно все что угодно: улицы в честь него называть и памятники ставить. Это действительно великий человек, поэтому почему нет? – сказал полузащитник «Ростова ».