Байрамян об Овечкине: «Великий хоккеист и человек. Можно улицы в честь него называть, памятники ставить – почему нет?»
Хорен Байрамян предложил назвать улицу в честь Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).
– Я не большой поклонник хоккея, но Овечкина знают все. И у нас в нашей большой стране все за него болеют: и кто любит хоккей, и кто не любит. Сейчас каждый говорит о нем, все за него радуются.
– С чем в футболе можно сравнить этот рекорд?
– Я не знаю, Александр – величавший хоккеист и великий человек. Он добился таких огромных успехов и высот.
– Нужно ли в честь Овечкина поставить при жизни памятник?
– Пусть ставят. Знаете, ему можно все что угодно: улицы в честь него называть и памятники ставить. Это действительно великий человек, поэтому почему нет? – сказал полузащитник «Ростова».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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