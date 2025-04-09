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Овечкин посетил шоу «Пусть говорят» в онлайн-формате. Ему подарили буренку по кличке Шайба и сыр с грецким орехом

Александр Овечкин посетил шоу «Пусть говорят» и получил подарки.

Российский форвард «Вашингтона» в онлайн-формате принял участие в телепередаче, посвященной его рекорду по голам в НХЛ.

Один из гостей шоу, директор оренбургского молокозавода «Белое озеро» Руслан Сагитов, объявил, что дарит Овечкину буренку под номером 8895 по кличке Шайба.

Он также рассказал, что на заводе в честь рекорда сварили сыр в виде шайбы с черной оболочкой и грецким орехом внутри.

Александр со смехом отреагировал на эту информацию и поблагодарил Сагитова.

Никас Сафронов хочет написать портрет Овечкина: «Он очень дорожит тем, что он русский. Александр представляет за рубежом частицу нашей культуры, как Бунин, Стравинский, Набоков»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Первого канала
logoАлександр Овечкин
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светская хроника
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