Овечкин посетил шоу «Пусть говорят» в онлайн-формате. Ему подарили буренку по кличке Шайба и сыр с грецким орехом
Российский форвард «Вашингтона» в онлайн-формате принял участие в телепередаче, посвященной его рекорду по голам в НХЛ.
Один из гостей шоу, директор оренбургского молокозавода «Белое озеро» Руслан Сагитов, объявил, что дарит Овечкину буренку под номером 8895 по кличке Шайба.
Он также рассказал, что на заводе в честь рекорда сварили сыр в виде шайбы с черной оболочкой и грецким орехом внутри.
Александр со смехом отреагировал на эту информацию и поблагодарил Сагитова.
Никас Сафронов хочет написать портрет Овечкина: «Он очень дорожит тем, что он русский. Александр представляет за рубежом частицу нашей культуры, как Бунин, Стравинский, Набоков»
Демидов о рекорде Овечкина: «Наш русский человек это сделал. Пока не все понимают, насколько это великое достижение – никто подумать не мог, что оно вообще кому-то покорится»
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