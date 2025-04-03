Ротенберг – журналисту: «Напишите, как Кузнецова били в глаз. Вы же из Питера, нужно честно поддерживать команду. Почему не пишете об этом?»

Роман Ротенберг призвал журналиста из Петербурга поддерживать СКА.

Петербургский клуб проиграл «Динамо» (4:5 ОТ) в 4-м матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1-3 в серии. Форвард СКА Евгений Кузнецов получил удар в глаз клюшкой от Артема Ильенко во 2-м периоде. В конце 3-го периода Кузнецов покинул площадку после того, как Джордан Уил ударил ему в пах .

– Почему соперник был так зациклен на Евгении Кузнецове? Вот его ударили клюшкой в глаз.

– А вы напишите статью о том, как Кузнецова били в глаз. Вы же из Питера, это ваша работа. А я не буду это комментировать.

– То, что не засчитали вашу шайбу в ворота «Динамо», не надломило команду?

– Мы продолжали дальше работать, не обращали на это внимание. Продолжили работать. А вот вам, журналистам, кто живет в Питере, на это посмотреть стоит. Мне даже пишут об этом. Вам, местным, журналистам, нужно честно поддерживать команду.

Вы же давно в хоккее работаете. Давайте я у вас спрошу. Почему вы не пишете об этом в своих пабликах и каналах? Разберите этот эпизод. А я комментировать не буду. Мне надо готовиться к следующей игре, – сказал главный тренер СКА.

Новая травма Кузнецова? Легионер «Динамо» врезал ему в пах – а до этого попали по глазу