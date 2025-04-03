Журналист подарил Ротенбергу книгу «Василий Теркин». Тренер СКА сказал: «Это поможет добавить смекалку в нашу игру»
Роман Ротенберг получил книгу «Василий Теркин» в подарок от журналиста.
СКА потерпел поражение от «Динамо» в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1-3 в серии). Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов вручил тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу книгу.
– Хотел бы вам подарить книгу Александра Твардовского про Василия Теркина.
– Спасибо, это поможет добавить смекалку в нашу игру, – сказал главный тренер СКА.
«Василий Теркин» – поэма Александра Твардовского про вымышленного советского солдата Василия Теркина, который благодаря смекалке выходит из трудных положений во время Великой Отечественной войны.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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