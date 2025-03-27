Ротенберг о поражении СКА: «Плей-офф – это спортивная война, наш отряд идет вперед. Ждем Никишина, Плотникова – всех, кто травмирован, это наши бойцы»

Роман Ротенберг назвал плей-офф КХЛ «спортивной войной».

СКА на выезде проиграл московскому «Динамо » (1:3) в 1-м матче Кубка Гагарина.

– Перед серией много говорили о факторе Никишина, как сильно не хватает его СКА. Показалось, что сегодня отсутствие Александра стало фатальным. Вы сказали об удалениях, но и у вас было много большинства. Только в первом периоде три раза подряд играли в большинстве, так и не реализовали «лишнего». Насколько все-таки фатальным стало отсутствие Никишина, как это восполнять, если Александра не будет и дальше?

– Плей-офф – это спортивная война. Не будем сейчас обсуждать какие-то причины. Конечно, мы всегда ждем наших игроков, всех, кто травмирован. Саша Никишин, Сергей Плотников . Мы их ждем, конечно, это наши бойцы.

Но наш отряд идет вперед, мы сейчас готовимся к следующей игре. Да, и то, что вы говорите про обилие голевых моментов. Мы играли и 6 на 4 – контроль шайбы, тотальный контроль шайбы, где-то по периметру.

На удержание нет смысла играть, мы все согласны с этим. Проигрывая в счете, нет смысла играть на удержание, если с юмором к этому отнестись.

В это же время ребята хорошо входили в зону, контролировали шайбу. Четыре минуты мы играли 6 на 5. Создали много моментов. Надо найти ключи.

Мы найдем эти ключи к воротам соперника. Мы уже там рядом, на «пятаке». Там есть что разобрать. Но здесь, я думаю, меньше слов, больше дела. Нет смысла сейчас нам обсуждать.

Профессионалы разберутся, что там были какие-то спорные моменты. Я думаю, в обе стороны очень много было. Один момент мне не понравился, когда один игрок ударил нашего хоккеиста по голове. Просто наотмашь. И этого никто не заметил.

Ему просто повезло. Когда наотмашь бьют клюшкой по голове – это момент очень серьезный. Но я думаю, что не стоит сейчас обсуждать эти вещи. У нас профессиональные судьи. Хочу судей поблагодарить за сегодняшний матч. Была непростая игра.

И всех поблагодарить хочу. Обе команды. Мы работаем дальше. Есть возможность перегруппироваться, подготовиться к следующей игре. Будем добавлять. Надо брать следующую игру. Готовимся, – сказал главный тренер СКА .