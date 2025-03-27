Журналист подарил Ротенбергу книгу «Сын полка» в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне

Журналист подарил Роману Ротенбергу книгу «Сын полка» Валентина Катаева.

СКА проиграл московскому «Динамо » (1:3) в 1-м матче первого раунда Кубка Гагарина.

Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов подарил главному тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу книгу «Сын полка».

– Весь мир скоро ждет великий праздник – 80-летие великой победы. В связи с этим хотелось бы подарить вам замечательную книгу «Сын полка». Надеюсь, найдете в ней хорошие мысли. И некую даже мотивацию, может.

– Спасибо вам большое, – сказал Роман Ротенберг.

Изображение: кадр из видео в группе «Динамо» во Вконтакте.

Журналисты, которые дарят Ротенбергу подарки. Зачем они это делают?