Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Причина поражения СКА – 9 удалений, все плохие, не только у Кузнецова. Козлов отпущения искать не будем, это контроль эмоций»
Роман Ротенберг назвал удаления причиной поражения в игре с «Динамо».
Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в первом матче первого раунда Кубка Гагарина.
– Хочу поблагодарить болельщиков, полный дворец, замечательная атмосфера. Все шло по плану. Все бились, у команды есть дух. Девять удалений – причина нашего поражения. Уберем удаления, все только начинается.
– В чем причина удалений?
– Все удаления плохие, не только Кузнецова. Не будем искать козлов отпущения, это контроль эмоций. Нужна холодная голова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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