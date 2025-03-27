Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Причина поражения СКА – 9 удалений, все плохие, не только у Кузнецова. Козлов отпущения искать не будем, это контроль эмоций»

Роман Ротенберг назвал удаления причиной поражения в игре с «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в первом матче первого раунда Кубка Гагарина.

– Хочу поблагодарить болельщиков, полный дворец, замечательная атмосфера. Все шло по плану. Все бились, у команды есть дух. Девять удалений – причина нашего поражения. Уберем удаления, все только начинается.

– В чем причина удалений?

– Все удаления плохие, не только Кузнецова . Не будем искать козлов отпущения, это контроль эмоций. Нужна холодная голова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .