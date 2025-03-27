  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Причина поражения СКА – 9 удалений, все плохие, не только у Кузнецова. Козлов отпущения искать не будем, это контроль эмоций»
45

Ротенберг об 1:3 от «Динамо»: «Причина поражения СКА – 9 удалений, все плохие, не только у Кузнецова. Козлов отпущения искать не будем, это контроль эмоций»

Роман Ротенберг назвал удаления причиной поражения в игре с «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в первом матче первого раунда Кубка Гагарина. 

– Хочу поблагодарить болельщиков, полный дворец, замечательная атмосфера. Все шло по плану. Все бились, у команды есть дух. Девять удалений – причина нашего поражения. Уберем удаления, все только начинается.

– В чем причина удалений?

– Все удаления плохие, не только Кузнецова. Не будем искать козлов отпущения, это контроль эмоций. Нужна холодная голова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoКубок Гагарина
logoСКА
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов об 1:3 от «Динамо»: «СКА спокойно отреагировал на поражение. Я не забил и не отдал, не успел набрать форму. Нужно терпеть, работать и ждать»
39сегодня, 19:36
СКА проиграл 6 из 7 матчей с «Динамо» в текущем сезоне – 5 в регулярке и 1 в Кубке Гагарина
82сегодня, 19:10
«Динамо» Москва обыграло СКА (3:1) и повело 1-0 в серии Кубка Гагарина. Сикьюра забил, у Гусева гол и ассист
87сегодня, 19:02
Главные новости
Кузнецов о потолке зарплат: «Делался, чтобы уровень команд был одинаковым и уже в 1-м раунде плей-офф были битвы насмерть, как в НХЛ»
2 минуты назад
Овечкин о Флери: «Один из лучших вратарей в истории, для меня было честью выходить на лед против него. Он подпишет контракт еще на год, надеюсь»
14 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Баффало» примет «Питтсбург», «Тампа» против «Юты», «Эдмонтон» в гостях у «Сиэтла»
3726 минут назад
Ротенберг о поражении СКА: «Плей-офф – это спортивная война, наш отряд идет вперед. Ждем Никишина, Плотникова – всех, кто травмирован, это наши бойцы»
2032 минуты назад
Кудашов о 3:1 со СКА: «Ожидаемо тяжелый матч для «Динамо», нервы есть, от этого никуда не деться. Хочу похвалить Заврагина, здорово сыграл»
246 минут назад
Ларионов после 1:3 от «Локомотива»: «Торпедо» приехало не просто так – хотим увезти из Ярославля одну победу, для этого все есть»
459 минут назад
Журналист подарил Ротенбергу книгу «Сын полка» в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне
31сегодня, 20:16Фото
Кузнецов об 1:3 от «Динамо»: «СКА спокойно отреагировал на поражение. Я не забил и не отдал, не успел набрать форму. Нужно терпеть, работать и ждать»
39сегодня, 19:36
«Локомотив» обыграл «Торпедо» (3:1). Команда Никитина ведет 1-0 в серии Кубка Гагарина
13сегодня, 19:21
СКА проиграл 6 из 7 матчей с «Динамо» в текущем сезоне – 5 в регулярке и 1 в Кубке Гагарина
82сегодня, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гру после 4:5 от «Адмирала»: «Не лучший матч Фукале, но «Трактор» проиграл не из-за вратаря. Зак ожидает многого и возлагает большое давление на себя, наверное»
2сегодня, 19:50
Козлов о 7:0 с «Сибирью»: «Без разницы, с каким счетом «Салават» выиграл, ничего сакрального, в серии у нас 1-0. Хороший экзамен для нас, в следующем матче все будет заново»
6сегодня, 18:27
Смолов об Овечкине: «Из россиян пожизненный контракт с каким-нибудь брендом может получить только Саня, и то – с относящимся к хоккею, скорее всего»
6сегодня, 18:13
Плющев об отставке Тортореллы: «Мичкову переживать незачем, игроки «Флайерс» показывают неплохой хоккей. Не думаю, что у наших ребят могут быть проблемы из-за смены тренера»
4сегодня, 17:06
Гендиректор «Сочи» о Зубове: «Выход в плей-офф – задача-минимум для «Сочи», она не была достигнута. 47 очков в 68 матчах и безвольную игру никуда не вычеркнешь»
5сегодня, 16:49
Озолин об Овечкине: «Было бы интересно под его бросок сесть. Вратари НХЛ говорят, что это больно. Интересно, почувствую я что-то? Реально ли поймать шайбу после его броска?»
6сегодня, 12:37
Буцаев о серии «Динамо» со СКА: «В последних матчах регулярки игра петербуржцев стала улучшаться, штаб уделил много внимания дисциплине. Жду интересного противостояния»
2сегодня, 11:45
Михайлов о 2:5 ЦСКА от «Динамо» Минск: «Первый блин комом. Такой результат никого не устраивает, но это всего лишь первая игра серии»
9сегодня, 09:59
Александр Степанов: «Если СКА будет играть в более агрессивный хоккей, «Динамо» будет непросто. Кузнецов вернулся, но надо понимать, в каких он кондициях. Сотрясение – это не рука или нога, тут все серьезнее»
3сегодня, 09:23
Артюхин о серии с «Динамо»: «СКА много забивает. Проблема в обороне и неуверенной игре вратарей. Если они наладят игру в защите и будут действовать системно, будут шансы пройти дальше»
2сегодня, 08:57