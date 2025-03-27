СКА проиграл 6 из 7 матчей с «Динамо» в текущем сезоне – 5 в регулярке и 1 в Кубке Гагарина

СКА проиграл «Динамо» 6 из 7 матчей в текущем сезоне.

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от бело-голубых (1:3) в 1-м матче первого раунда Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Динамо » обыграло СКА в 5 из 6 матчей. Все победы были одержаны в основное время.

У петербургского клуба одна победа над командой тренера Алексея Кудашова в этом сезоне – в гостях со счетом 4:3 ОТ.